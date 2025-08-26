30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği ziyaret edildi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit dernekleri yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından, şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR