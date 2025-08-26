İskilip Şehir Parkı’na gelen vatandaşların masalarına konan karga, kısa sürede ilçenin maskotu haline geldi. Parka gelenler kargayla fotoğraf çekip anılarını sosyal medyada paylaşırken, kuşu görmek için ilçeye gelenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Karga ile olan bağını anlatan Kadir Kumcu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Mayıs ayında ağaçtan düşen bir karga yavrusunu köpeğin ağzından alarak beslemeye başladım. İlaç enjektörüyle mama verdim, iş saatleri dışında evime götürüp bakmaya devam ettim. Zamanla büyüyen yavruyu yeniden doğal ortamına bırakmak istedim ancak yanımızdan ayrılmadı. Artık parka gelen vatandaşların masalarına, omuzlarına konuyor ve herkesin ilgi odağı oluyor.”

Evcilleşen karga, kısa sürede İskilip’in sembollerinden biri haline gelerek ilçeye renk kattı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ