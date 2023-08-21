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Boğazkale ve Oğuzlar ilçe kongrelerinin ardından hafta sonu Bayat ile Sungurlu, dün de Mecitözü ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

Bayat’ta mevcut İlçe Başkanı Metin Hıdır’ın yeniden aday olmadığı kongrede başkanlık için Ali Ünlü ile Ahmet Ekşi yarıştı. Seçimde adaylar Ali Ünlü ve Ahmet Ekşi’nin listesi, 21’şer oy aldı. Yapılan kura sonucunda İlçe Başkanlığına Ali Ünlü seçildi.

Sungurlu’da mevcut Başkan Ali Erayhan kongreye katılan 81 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden seçilirken, Mecitözü’nde de mevcut İlçe Başkanı Ahmet Bilgin 98 oyla güven tazeledi.

Kongrelere CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem İl başkanlarından Cengiz Atlas, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Merkez İlçe Başkan Adayı Utku Ulaş Taşar, Av. Dinçer Solmaz, Av. Sadık Eral, il yöneticileri Duran Arslan, Ferda Suiçmez, Merkez İlçe Yöneticisi Tuncay Polat ile çok sayıda partili katıldı.