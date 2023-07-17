CHP örgütleri, AK Parti hükümetinin yaptığı zamlarla ilgili 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması yaptı. Çorum İl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasına CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP il yönetimi ile partililer katıldı.

CHP İl Başkanı Ümit Er yaptığı açıklamada, “AKP iktidarında iki Türkiye var: biri Saray'ın Türkiye'si, diğeri ise vatandaşın Türkiye'si. Saray'ın Türkiye'sinde "elektrik faturasını ödeyemedim, doğalgaza da zam gelmiş” gibi dertler yok. "Ulaşım bedeli aldı başını gitti, bu bayramda köye bile gidemedik" gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde llBugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık, bu ayı nasıl çıkaracağız" feryadı yok. Kira derdi yok, kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok. Saray'da bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın günaşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok.” diye konuştu.

“HALKIN DERDİ SARAY’IN DERDİ DEĞİL”

“Saray'ın şaşalı ışıklarından, işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor” diyen Er, yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryadın duyulmadığını, açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanının ulaşmadığını savundu. Er, “Saray'ın Türkiye'si, satamadığı için ürününü dalından toplamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bihaber!” dedi. Halkın derdinin Saray'ın derdi olmadığını vurgulayan Er, şunları kaydetti: “Nasıl olsun ki! Saray'ın Türkiye'sinde; 5'li çeteler varı dolar bazında ihale alanlar var, dolarla gelir garantili, yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var, dolarla devlete borç para verenler var, dört beş kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç.”

‘TÜRKİYE’Yİ UÇURACAĞIZ’ DEDİLER

AK Partili yöneticilerin "Türkiye'yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız” açıklamalarını hatırlatan Er, “Dünya sefalet liginde ilk 10'a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar. Erdoğan, ÖTV'yi arttırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 TL zamlandı. Şimdi bu zam, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist, bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor. 85 milyonu 5'li çetelere mahkûm ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz: bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız.” ifadelerini kullandı.