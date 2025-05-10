CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde; İl Yöneticileri Ali Özgür, Burak Özten, Merkez İlçe Yöneticileri Ünal Ceylan, Cengiz Akdikmen, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile birlikte Albayrak Caddesinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında; esnafların son dönemde yaşadıkları sorunlarını dinleyen Solmaz, “Adeta sorun yumağı haline dönüştürülen Albayrak Caddesindeki esnafımızın çözüm bekledikleri sorunların takipçisi olacağız” dedi.

Solmaz ve beraberindekiler, esnafa hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ