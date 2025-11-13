Çorum merkeze bağlı Yaydiğin Köyü’nde yaşayan aileyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, başsağlığı dileklerini paylaşarak, köy halkının acısına ortak oldu.

Taziyeye CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Vekili Garip Özgür, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Halil Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur, Kamil Çil, Gülay Özbal, Uğur Eke, Kenan Sir, İsmail Koparan, Emrah Öztürk, Merkez İlçe yöneticileri; Ferhat Demirci, Serkan Kaya, Mustafa Eker, İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Özgür, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile bazı partililer katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi