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CHP’de ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Tek listeyle gidilen kongrede divan başkanlığına CHP İl Başkanı Ümit Er, kâtipliklere Mustafa Boz ve Ertan Kafadaroğlu seçildi.

Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker’in açış konuşması ile başlayan olağan kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan partililer, 2023 Mayıs Genel Seçimleri başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini dile getirdiler.

Osmancık Esnaf Kefalet Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Yöneticileri Ferda Suiçmez, Celal Uysal, Duran Arslan, Merkez İlçe Başkan Adayı Utku Ulaş Taşar, eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Av. Dinçer Solmaz, Av. Sadık Eral, Talip Eken, 2019 Seçimlerinde Çorum Belediye Başkan Adayı olan Özgür Kılıç, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda partili katıldı.

SADIK EKER BEŞİNCİ KEZ BAŞKAN

Konuşmaların ardından Seçim Kurulu denetiminde blok liste ile gidilen seçimler sonucunda; Sadık Eker yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Ekim ayı içerisinde toplanacak il kongresinde 28 delege ile temsil edilecek olan CHP Osmancık İlçe Yönetim Kurulu asıl üyeleri şu isimlerden oluştu: Kemal Kökez, Erol Yağlı, Seda Önder, Mustafa Boz, Funda Gökmen, Mehmet Cem Barın, Hasan Keleş, Kenan Akbaş, Mehmet Keskin, İhsan Dede, Ertan Kafadaroğlu, Yunus Emre Çetin.

İL KONGRESİNDE 28 DELEGE KATILACAK

İl Kongre Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Sadık Eker, Funda Gökmen, Barış Doğan, Özgür Şahin, Erol Yağlı, Vahdet Uslu, Kemal Kökez, Ahmet Kargı, Ali Osman Şahin, Mehmet Cem Barın, Bektaş Köse, Selim Karahan, Mustafa Karıncalı, Aslı Karakaş Arslan, Selami Namalır, Cemal Gürsel Güney, Murat Kaya, Satılmış Satıcı, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Sağan, Ömer Acar, Ertan Yaşar, Mahmut Özhan Arslan, Sabri İrfan, Adem Çalışkan, İsmail Solak, Hüseyin Kesenek ve Uğur Asiltürk.

8 İLÇENİN KONGRE SÜRECİ TAMAMLANDI

CHP’de Osmancık ile birlikte 8 ilçenin kongresi tamamlanırken, 29 Ağustos’ta Dodurga, 2 Eylül’de Kargı, 6 Eylül’de Ortaköy, 12 Eylül’de Alaca ve 17 Eylül’de ise Merkez İlçe Kongresi toplanacak.

Laçin İlçe Kongre tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.