Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Özel İdaresi’nin 2026 bütçesi oluşturulurken köylere adil dağıtım yapılmasını, öncelikli sorunlardan başlanarak, köylerin yol, su, altyapı ihtiyaçları başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda çaba gösterilmesini istedi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’u ziyaret etti.

Kasım dönemi olağan toplantılarında 2026 bütçesinin görüşüleceğini hatırlatan Solmaz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bütçenin adilane bir şekilde oluşturulmasını, köylere hizmet götürülürken eşit davranılmasını, öncelikli sorunlardan başlamak üzere diğer sorunların peyderpey çözüme kavuşturulmasını talep ederek, bu çerçevede CHP Grubunun üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.

Solmaz, Kasım dönemi toplantılarının ve oluşturulacak olan bütçenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, tüm meclis üyelerine başarılar diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeniden CHP İl Başkanlığına seçilen Dinçer Solmaz’a ve yönetimine başarılar diledi.

Temur, birlik ve beraberlik içerisinde Çorum’a, kırsal alana hizmet etmenin çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

