Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda “Temel Okuryazarlık Becerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra fen bilimleri, matematik, Türkçe ve sınıf öğretmenleri ile Çorum Ölçme Değerlendirme Merkezi yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Program, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Çağlar konuşmasında çalıştayın amacını, “Çorum özelinde okuryazarlık becerilerine ilişkin mevcut durumu analiz etmek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini ortak akılla geliştirmek” olarak ifade etti.

Ayrıca, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim alanında atılan adımları daha ileriye taşımayı ve öğrencilerin başarı yolculuğuna güçlü bir katkı sunmayı en büyük hedeflerinden biri olarak belirtti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Özer, katılımcılara “Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Beceri Temelli Eğitim” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Özer, Türkiye’nin ABİDE, TIMSS ve PISA gibi izleme araştırmalarındaki performansını değerlendirerek okuma, fen ve matematik alanlarında kaydedilen ilerlemeleri ele aldı. Çağın gerektirdiği analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin eğitim sürecindeki önemine vurgu yapan Özer, eğitimle ilgili çarpıcı örneklerle katılımcıların dikkatini çekti.

Sunumun ardından çalıştay, İlkokul Okuma Becerileri, Ortaokul Okuma Becerileri, Fen Okuryazarlığı ve Matematik Okuryazarlığı olmak üzere dört oturumda devam etti. Oturumlarda süreç değerlendirme, çözüm önerileri ve projelendirme başlıkları altında bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. Çözüm önerileri oturumunda, alanlara yönelik iyileştirme ve geliştirme önerileri üzerinde duruldu.

Çalıştayın sonunda Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu bir değerlendirme konuşması yaptı. Kösterelioğlu, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin dikkat çeken örnekler ortaya koyduğunu, eğitimde her şeyi olumlu göstermenin doğru olmadığını belirterek, “Önemli olan mevcut sorunlara çözüm üretebilmektir.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalıştayın, Çorum genelinde ilkokul ve ortaokullarda fen-matematik okuryazarlığı ile okuma becerileri alanında öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayarak, temel becerilerin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Program, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın kapanış ve teşekkür konuşmaları, plaket ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi