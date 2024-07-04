TV ekranlarının tanınmış siması, siyaset bilimci-yazar Necdet Saraç’ın eşi olan, Alaca kökenli Birsen Temir Saraç, kadına yönelik şiddetin ve eşitsizliğin ancak CHP iktidarında çözülebileceğini belirterek, görüşlerini şöyle açıkladı:

DERİNLEŞEN YOKSULLUK VE ADALETSİZLİK

“31 Mart seçimleri ve sonrasında yaşanan süreçte gördük ki, derinleşen yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği, siyasal kutuplaşmayı, hız kesmeyen kadına şiddeti, çocuklara tacizi, tecavüzü ve eşitsizliği bu iktidarla değil ancak kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile çözebiliriz.”

BAŞKA BİR TÜRKİYE’NİN KAPISI ARALANIR

“Partimizde yaşanan ve ülkemizin bütününü de etkilemeye başlayan değişim ve dönüşüm süreci CHP Kadın Kolları’nda da yaşanırsa başka bir Türkiye’nin kapısı açılır. Kadın mücadelesini iktidar ve cumhuriyet ile taçlandırmak ve Cumhuriyeti gerçek değerleriyle yeniden buluşturmak için 30 yıllık bir kadın aktivisti olarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına adayım.”

BİRSEN TEMİR SARAÇ KİMDİR?

Birsen Temir Saraç ODTÜ Tarih Bölümü mezunu olup Gazi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. Birçok lisede öğretmenlik ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Tarih Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Ders kitapları hazırladı. CHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yaptı, ön seçime girip Ankara'dan milletvekili adayı oldu. ADD başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi. Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı.