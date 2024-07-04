Çorum’un köklü sanayi kuruluşlarından Kızılırmak Holding de, meslek lisesi öğrencilerini sektöre kazanabilmek amacıyla, aylardan beri gerek tanıtım etkinlikleri düzenleyerek, gerekse okul ziyaretleri ile öğrencilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Ayrıca, Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden öğrencilere büyük avantajlar sağlayarak kucağını açan Kızılırmak Holding, devletin verdiği yüzde 30 ücrete + yüzde 10 daha ekliyor ve bu desteğini her yıl artırıyor. Çıraklık Okulu’na giden öğrenci, 4 gün işe gelip bir gün okula gitmek suretiyle kendi alanında iyi bir usta olarak yetişiyor ve lise diploması ile ustalık belgesi alıyor.

Kısa yoldan meslek sahibi olup hayata atılmak isteyen öğrencilerin, çıraklık okulunu tercih etmeleri bu bakımdan çok önemli. Kızılırmak Holding yöneticileri, “Bir an önce meslek sahibi olmak istiyorlarsa, çocuklarımız bize gelsinler, hem bizde çalışıp hem de çıraklık okulunu bitirerek altın bileziği bileklerine taksınlar” ifadesini kullanıyorlar.

Kızılırmak Holding, geçtiğimiz aylarda, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir tanıtım programı düzenledi. Holding yetkilileri, okulun konferans salonunda öğrencilere kapsamlı bir sunum yaparak, holdingin tarihçesi ve üretim sahaları hakkında bilgi verdiler.

Daha sonra Çıraklık Okulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum merkez ve ilçeleri ortaokulları ziyaret edildi.

Şirketin bu seneki hedeflerinde 15 CNC torna, metal işleri, kaynak, elektrik, modelcilik, döküm ve kalıplama bölümlerinde en az 15 çırak alacakları bildirildi. Bu elemanlar şirket içinde eğitimlerini tamamladıktan sonra kalifiye eleman olarak kadroya alınacak ve önemli görevler üstlenecekler.