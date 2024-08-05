Başkanlık için Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarıştı. Seçimi kazanan isim belli oldu.

CHP Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara ATO Congresium'da gerçekleşti. Öğlen saat 12'de başlayan kurultayda Birsen Bayar, Çorumlu hemşehrimiz Birsen Temir Saraç ve Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka kozlarını paylaştı. Seçimi kazanan isim Asu Kaya oldu.

Bu seçim sonucuyla birlikte, son kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Aylin Nazlıaka dönemi kapandı. Veli Ağbaba, Ulaş Karasu, Ensar Aytekin ve Ali Mahir Başarır'ın büyük desteğini alan Asu Kaya beklendiği gibi sandıktan çıkan isim oldu. Osmaniye Miletvekili Asu Kaya TBMM Divan Katip Üyeliği görevinden bugün istifa edecek.

Buna göre Asu Kaya’nın merkez yönetim kurulu asil listesinde yer alan isimler şunlar: “Armağan Akyüz, Hürmüz Avcu, Pelin Ceylan, Derya Durnabaş, Ülkü Ece, Gönül Kaya, Ceyda Kaymak, Fatma Gönül Kotabaş, Hazal Mintaş, Rahşan Nazlıoğlu, Çağla Özgür, Fatma Özgür, Selma Sunduroğlu, Cemile Şevran, Hatize Us, Sevim Yalınkılıç, Naciye Yaprak, Damla Yılmaz, Ece Zeybek ve Serpil Zülfikaroğlu”



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ