Alınan karara göre il ve ilçe kongrelerinin 24 Ekim'e ertelenen kurultay davasından önce bitirilmesi kararlaştırıldı.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, konuya ilişkin açıklama yaparak, 24 Ekim'e ertelenen kurultay davası dolayısıyla il ve ilçe kongrelere takviminin öne çekildiğini bildirdi.

Dinçer Solmaz'ın verdiği bilgiye göre ilçe kongreleri 27 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

CHP İl Başkanı Solmaz, kongrelerin demokratik bir şölen havasında geçmesini dileyerek tüm üyelere çağrıda bulundu. Solmaz, yaptığı açıklamada; “Partimizin tüzüğü doğrultusunda yenilenme ve güçlenme sürecimizi ilçe kongrelerimizle başlatıyoruz. Tüm üyelerimizi, demokrasi şölenimize katılmaya davet ediyorum. Kongrelerimizin partimize ve Çorum’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Buna göre güncellenen kongre takvimi şöyle: “27 Eylül 2025 Cumartesi: Oğuzlar İlçe Başkanlığı 28 Eylül 2025 Pazar: Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 29 Eylül 2025 Pazartesi: Mecitözü-Ortaköy İlçe Başkanlığı 30 Eylül 2025 Salı: Osmancık-Kargı İlçe Başkanlığı 01 Ekim 2025 Çarşamba: Alaca-Boğazkale-Dodurga-Laçin- İskilip- Bayat-Sungurlu- UğurludağCHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, kongrelere tüm partililerin yanı sıra demokrasiye gönül veren vatandaşların da davetli olduğunu belirterek, “Birlikte üreteceğimiz politikalarla Çorum’un ve Türkiye’nin yarınlarına ışık tutacağız” ifadelerini kullandı.