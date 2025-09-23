Kırıkkale'de "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilen diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç, gözaltına alınmışlardı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.