Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre 26 Eylül Cuma günü 24 ilimizde sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte yağmur beklenen illerin listesi…
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Cuma günü etkili olacak sağanak yağışın görüleceği iller şöyle sıralandı:
Marmara Bölgesi: Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya
Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak, Bartın
Orta Karadeniz: Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu
Doğu Karadeniz: Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
Doğu Anadolu: Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır
DİKKATLİ OLUNMALI
Uzmanlar, yağışların özellikle Karadeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirterek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.