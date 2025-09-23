Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre 26 Eylül Cuma günü 24 ilimizde sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte yağmur beklenen illerin listesi…

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Cuma günü etkili olacak sağanak yağışın görüleceği iller şöyle sıralandı:

Marmara Bölgesi: Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya

Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak, Bartın

Orta Karadeniz: Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu

Doğu Karadeniz: Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

Doğu Anadolu: Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır

DİKKATLİ OLUNMALI

Uzmanlar, yağışların özellikle Karadeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirterek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ