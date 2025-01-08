Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumuna hızlı trenle ilgili polemikler damga vurdu. CHP’li Sedat Genç’in “Eleştirimiz, projeye değil; ihale sürecindeki şeffaflık eksikliği, rekabetin ortadan kaldırılması ve ekonomik kaynakların doğru kullanılmamasına yöneliktir” şeklindeki açıklamasına yanıt veren Başkan Aşgın, CHP’nin Çorum’a yapılan hizmete karşı olduğunu söyledi.

Bu tür ihalelerin Türkiye’de defalarca yapıldığını ancak Çorum’a gelince ana muhalefet partisinin itiraz ettiğini kaydeden Aşgın, CHP’nin Çorum’a yapılacak olan hızlı treni asla engelleyemeyeceğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ