14 Mayıs seçimlerini değerlendiren CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP’nin Çorum merkezde birinci çıkmasında emeği geçen partilerinin İl ve Merkez İlçe Teşkilatına, Kadın ve Gençlik Kolları’na ayrıca Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerinin İl ve Merkez İlçe Teşkilatları ile Kadın ve Gençlik Kollarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Çorum’da CHP ve Millet İttifakı bileşenleri olarak 14 Mayıs seçimlerine sıkı hazırlandıklarını vurgulayan Ulaş Tokgöz, partilerine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’ta tekrar yapılacağını hatırlatan Tokgöz, partililere çağrıda bulundu. “Yılgınlık yok, mücadeleye devam” diyen Ulaş Tokgöz, Cumhurbaşkanı Adayları Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2. turda Cumhurbaşkanı seçmek için ilk turda gösterdikleri gayretinde üzerine çıkacaklarını söyledi.

28 Mayıs seçimine 12 gün kaldığını ve bu süreçte kaybedecek bir dakika bile vakitlerinin olmadığını dile getiren Tokgöz, yeni oy verecek gençlere de çağrıda bulundu. Tokgöz, aydınlık ve müreffeh, huzurun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye için tüm gençlerden oylarını Kemal Kılıçdaroğlu’na vermelerini istedi. (Haber Merkezi)