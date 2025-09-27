CHP’de delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongrelerine de başlanıyor.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, 39. Olağan CHP Çorum Merkez Kongresi’nin yarın (28 Eylül 2025 Pazar günü) saat 10.00'da AS Kültür Düğün Salonunda yapılacağını bildirdi.

Utku Ulaş Taşar, “CHP, 102 yıldır bu ülkenin bağımsızlığının, demokrasisinin ve aydınlık yarınlarının ilelebet güvencesidir. Birlik ve beraberlik içerisinde kongremizi tamamlayarak hep birlikte demokrasi şöleni yaşayalım. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, halkın partisi CHP, ilk seçimlerde iktidar olacaktır. İktidara giden yola ışık tutmak için tüm partililerimizi kongremize davet ediyoruz” dedi.

Utku Ulaş Taşar, Merkez İlçe Kongresi için başkan adaylığını açıklayan arkadaşlarına da başarılar diledi.

İKİ ADAY VAR

Buna göre CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı için Sarı Listenin Adayı Resul Yiğitoğlu ile Mavi Listenin Adayı Ali Çan yarışacak. Kongrede 17’si doğal, 400’ü ise köy ve mahalle olmak üzere 417 delegenin katılması ile yapılacak.

235 mahalle ve 165 köy delegesinin oy kullanacağı kongrede 17 doğal delege ise Utku Ulaş Taşar, Resul Yiğitoğlu, Mahmut Ayvaz, Kıvanç Azman, Zeynep Kübra Barkoç, Ünal Ceylan, Hikmet Çakmak, Nurcan Öncel, Çağdaş Yalçın, Hanim Ergül, Mustafa Eker, Muharrem Gökay, Fikret Can Söner, Sinan Şahin, Barış Tufan, Mehmet Ali Yıldırım ve Cengiz Akdikmen.

İLÇELER BAŞLIYOR

Öte yandan CHP’nin olağanüstü büyük kurultayı sonrası Çorum’da ilçe kongrelerine de start verilecek.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, güncellenen takvime göre bugün (27 Eylül 2025 Cumartesi günü) Oğuzlar İlçe kongresinin yapılacağını kaydetti. Solmaz yarın yapılacak Merkez İlçe Kongresi sonrası 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Mecitözü ve Ortaköy, 30 Eylül 2025 Salı günü Osmancık ve Kargı İlçe kongresi, 01 Ekim 2025 Çarşamba günü ise Alaca, Boğazkale, Dodurga, Laçin, İskilip, Bayat, Sungurlu ve Uğurludağ İlçe kongrelerini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi