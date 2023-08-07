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Kongrede mevcut başkan Mehmet Kurtçu güven tazeleyerek, yeniden seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boğazkale İlçe Örgütü binasının yanındaki kahvehanede düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Bektaş Ankıtcı yaparken, katip üyeliklere Fevzi Helik ile Haydar Ankıtçı seçildi.

Kongreye; CHP İl Başkanı Ümit Er, İl Başkan Yardımcısı Meftun Karatepe, Eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Avukat Dinçer Solmaz, kulislerde ismi Merkez İlçe Başkan Adaylığı için geçen Avukat Ulaş Utku Taşar, Eski İl Başkanlarından Cengiz Atlas ve Avukat Sadık Eral ile çok sayıda partili katıldı.

Kongre, İlçe Başkanı Mehmet Kurtçu’nun açış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Utku Ulaş Taşar, Dinçer Solmaz, Sadık Eral, Feridun Ayvazoğlu ve İl Başkanı Ümit Er de söz alarak gündemdeki konulara dair görüşlerini dile getirdiler.

“KILIÇDAROĞLU’NA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

14 Mayıs ve 29 Mayıs Seçimlerine ilişkin görüşlerini dile getiren İl Başkanı Ümit Er, Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılında gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’ne de dikkat çekti. Ümit Er; “CHP’liler olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, kongreye gönderdiği mesajında Muğla-Milas’ın Akbelen bölgesinde başlayan direniş eylemlerinde görevli olduğu için katılamadığını belirterek, katılımcılara başarılar diledi.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU:

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimler sonucunda CHP Boğazkale İlçe Yönetim Kurulu, Mehmet Kurtcu başkanlığında şu isimlerden oluştu: Fevzi Helik, Haydar Ankıtcı, Ahmet Azapcı, Narin Kırkurt, Duran Yazırlıoğlu, Şenol Sarıtaş, İsmet Çamalan, Adem Bozabalıoğlu, Ali Çetin ve Ümit Bozdemir.

İL DELEGELERİ: Mehmet Kurtçu, Fevzi Helik, Haydar Ankıtcı, Ahmet Azapcı ve Duran Yazırlıoğlu.