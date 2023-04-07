Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Alaca İlçesinde halkın sorun ve taleplerini dinleyerek, Millet İttifakı’nın iktidarı için destek istedi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Üyeleri ve milletvekili aday adayları Alaca halkı ile buluştu.

Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fendiye Kulak ile İlçe Yönetim Kurulu tarafından karşılanan CHP heyeti, ilk olarak İlçe Başkanlığını ziyaret ederek parti çalışmalarını değerlendirdi.

Daha sonra ise gruplar halinde esnaf gezisi düzenlendi.

Alaca’da esnaf ziyaretleri sırasında İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile karılaşan CHP heyeti, bir süre sohbet etti.

İl Başkanı Ümit Er ve beraberindekiler, Alaca esnafının ve vatandaşların sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü, daha huzurlu, adalet, barış ve aydınlık gelecek için Millet İttifakı iktidarına destek istedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve Alaca Kadın Kolları Başkanı Fendiye Kulak ve beraberindekiler ise esnafı ve bazı evleri ziyaret ederek, hem sorunları yerinde tespit etti, hem de CHP’nin aile destek sigortası hakkında broşürler dağıttı. (Haber Merkezi)