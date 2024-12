1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 14 bin 310, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 28 bin 637 lira ceza ödeyecek.

Aracı egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine 14 bin 310 lira ceza verilecek. Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 57 bin 279 lira ceza uygulanacak.

Hava kirliliğine etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 668 bin 677 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, ödenecek idari para cezası 1 milyon 337 bin 445 lira olacak.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayanlar, terminaller veya dolum adaları için 415 bin 495, akaryakıt istasyonları için 207 bin 747, tankerler için 20 bin 771 lira idari ceza uygulanacak.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan maddeleri ithal eden veya satanlara, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 114 bin 584, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 171 bin 881 lira idari ceza verilecek.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlar da her bir ihlal için 278 bin 536 lira ödeyecek.

GÜRÜLTÜ CEZASI

11 BİN LİRA OLDU

Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlarla kurup da çalıştırmayanlara 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulanacak.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 11 bin 035, ulaşım araçları için 33 bin 326, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361, fabrika ve şantiye için de 334 bin 297 lira olacak. Eğlence gürültüsünün cezası da 334 bin 297 lira olarak belirlendi.

Kanun ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı şekilde veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 668 bin 677, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 16 bin 609 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 557 bin 212 lira ceza verilecek.

ANIZ YAKANLARIN

CEZASI 5 KAT ARTTI

Kanuna aykırı olarak anız yakanlar, her dekar için 556,71 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak.

Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 1 milyon 337 bin 445 lira idari ceza kesilecek. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için ceza miktarı 33 bin 326 lira olacak.

Mevzuatlardaki usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 623 bin 242 liradan 2 milyon 492 bin 979 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 2 milyon 077 bin 481 lira ödeyecek.

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 6 bin 923 lira olarak belirlendi. Düzenlemeyle tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlara, kanuna aykırı şekilde toplayanlara, depolayanlara, ihraç edenlere yönelik ceza miktarları da artırıldı.

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı olarak ücretsiz veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 114,55 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 liradan 207 bin 747 liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşetleri üretene, tedarik edene, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 103 bin 872, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara da 10 bin 385 lira ceza uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlar veya süresi içerisinde güncellemeyenlerin ödeyeceği ceza miktarı 166 bin 197, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanların ceza miktarı da 249 bin 296 liraya yükseldi.

Editör: AA AJANS