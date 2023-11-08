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Çevre Mühendisi Aynur Özhan ve eşi Adnan Özhan tarafından yönetilen Vizyon Çevre İş Güvenliği Sağlık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti firması yıllardır Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü işini Saat Kulesi’ne yürüme mesafesinde olan Çepni Mahallesi Aynalı Sokak No: 25 adresindeki 4 katlı yeni binasında sürdürüyor.



Çorum’da 2011 yılında başladıkları çevre danışmanlığı hizmetlerini günden güne çeşitlendirdiklerini, 2014 yılından beri de İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) alanında, daha sonra ise işyeri hekimliği, işyeri hemşiresi, sertifikalı ilkyardım eğitimleri, sertifikalı yüksekte çalışma eğitimleri, yangın tatbikatı eğitimi, karbon ayak izi hesaplama, patlamadan koruma dökümanı, arıtma tesisi işletmeciliği ve yönetim sistemleri danışmanlığına başladıklarını anlatan Çevre Mühendisi Aynur Özhan, son olarak ise işe giriş tahlilleri için Sağlık Bakanlığı’ndan yetki aldıkları basit hizmet laboratuvarı, ilkyardım eğitim merkezi ve gezisi sağlık hizmeti için mobil hizmet aracını devreye soktuklarını söyledi.



Meslekte deneyimli aralarında hekimlerin de bulunduğu yaklaşık 40 personel ile faaliyet göstermeye devam ettiklerini vurgulayarak özellikle hastane ve özel sağlık kuruluşlarında yapılan işe giriş tahlillerini yapma yetkisi olan tek özel kuruluş olduklarını da açıklayan Aynur Özhan, bu kapsamda oluşturdukları Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili laboratuvarında akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, hologram, EKG, göz, portör ve biyokimya testlerini başarı ile uyguladıklarını, vatandaşların kendilerine daha rahat ulaşmaları için de yeni yerlerine taşındıklarını vurguladı.

Çevre Mühendisi olarak sektörde 30 yıllık bir deneyimi bulunduğunu, çevre ile ilgili firmaların tüm sorunlarına çözüm üreterek yasal gereklilikleri sağlama adına çözüm ortağı olduklarını da anlatan Özhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da gerekli yetki belgelerinin bulunduğunu vurguladı.

Vizyon Çevre İş Güvenliği firması olarak Çorum ile birlikte Yozgat, Çankırı, Amasya, Kastamonu ve Samsun gibi çevre illere de hizmet verdiklerini anlatan Çevre Mühendisi Aynur Özhan hizmetlerden yararlanmak isteyenleri yeni adreslerine beklediklerini, ayrıca [email protected] mail adresi ile 0364 224 51 00 ve 0505 540 89 30 numaralı telefonlardan bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.