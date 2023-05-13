Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum milletvekili adayı olan danışmanı Zeki Gül’e destek için Çorum’a gelmek istediyse de, deprem bölgesindekri yoğun çalışmaları nedeniyle buna fırsat bulamadı.

Bakan Kurum, çalışma arkadaşı Zeki Gül’e desteğini, çektirdiği video ile ifade etti.

Murat Kurum, videosunda şöyle dedi:

“Değerli Çorumlu Kardeşlerim,

Çalışma arkadaşım ve değerli kardeşim Zeki Gül Çorum milletvekili adayımızdır. Kendisine vereceğiniz destek bizim için çok önemli ve kıymetlidir.

İnşallah desteğinizle bürokraside olduğu gibi Mecliste de birlikte sizlere hizmet etmeye devam etmek istiyoruz.

Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum, Türkiye Yüzyılında bizi buluşturan Rabbime şükrediyorum, haklı davamızdan birlik ve berberliğimiz sonuna kadar devam edecektir, bu bizim için büyük onur ve gurur kaynağıdır.

Sizleri samimi duygularımla selamlıyor, saygılarımı arz ediyorum.” (Haber Merkezi)