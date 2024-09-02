İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı birinci oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Güllü, Oğuzlar halkının her türlü harcamasını ceviz hasadına bağladığını söyledi. İlçede düğün yapacakların, taksitli harcama yapacakların mutlaka ceviz hasadını beklediğini kaydeden Güllü, “Ceviz gerçekten ilçemiz için büyük bir yan gelir. Ancak don-güneş yanması, kuraklık gibi doğal olaylarla mutlaka karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için mutlaka TARSİM yaptırmalıdır. Bunun için arazilerin tapulu olması gerekiyor. Ancak ilçemizde 2B araziler nedeniyle bu konuda sıkıntılar var. Ayrıca üreticiler sulama konusunda da güçlük yaşıyor. Büyük bir barajımız var ancak yüksek kotlara su çıkmıyor. İmkânı olan tankerlerle su çıkartıyor. Ürününü sulayamayanlar ise ne yazık ki yeterince verim alamıyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi