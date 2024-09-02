Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda İncesu Kanyonu ile ilgili sorunları ve talepleri dile getiren Ortaköy İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Uzunca, kanyonda hafta için bir görevlinin bulunduğunu belirterek, “Ancak kanyon ve bölgesinde özellikle hafta sonları ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Görevli ise hafta sonu izinli. Hal böyle olunca oradaki temizlik işi köy muhtarına düşüyor. Muhtarımız gerçekten fedakâr bir şekilde çalışıyor ancak tek başına bu işin üstesinden gelemiyor. O bölgede toplum yararına çalışma programından özellikle de hafta sonları çalışabilecek bir personel görevlendirilirse bu sorun çözülmüş olur” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Temur ise konunun değerlendirileceğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ