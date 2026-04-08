Yazar hemşehrimiz Osman Çeviksoy, başka bir hemşehrimiz Hasan Paşa’nın hayatını yazdı. Askerî okullarda eğitim almadan mareşalliğe kadar yükselen Çorumlu bir kılıç ustasının oğlu Hacı Hasan’ı anlatan kitap geçtiğimiz ay Çınaraltı Yayınlarından çıktı.

Çok sayıda ödülü ve ders kitapları da dahil 30’un üzerinde kitabı bulunan eğitimci-yazar Osman Çeviksoy, Yedi Sekiz Hasan Paşa için, “Hakkında anlatılanları dinledikçe, yazılanları okudukça hayalimde gözü kara, yiğit bir roman kahramanı canlandı. Kendimi bu kahramana karşı yazarak ödenebilecek bir borcun sahibiymiş gibi görmeye başladım. Kolay olmayacaktı ama Çorum’da bir demirci dükkanından başlayıp mareşalliğe kadar uzanan bu yiğitçe yürüyüşün romanını mutlaka yazmalıydım. Dostların teşvikiyle başladım ve nasip oldu, yazdım.” diyor.

Osman Çeviksoy, kitabını ilk olarak 11 Nisan 2026, cumartesi günü Ankara Kitap Fuarı Avrasya Yazarlar Birliği Standında imzalayacak.