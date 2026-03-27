Merkezi İstanbul’da bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici Ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Bayram Kahvaltısı bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde; Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün katıldığı program anlamlı bir buluşma oldu.

ÇESİAD Yönetim Kurulu üyeleri Tuncay Özkan, Tunay Özkan, Adnan Alıç, Mehmet Ünal ve Ali Ayhan Alıç, bursiyer öğrenciler ve Çorumlu hayırseverlerin yer aldığı buluşma birlik ve beraberliği pekiştirdi.

İskele Park Kafe’de gerçekleşen bu özel organizasyonda yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan Dilek Balonu Projesi ile 19. Altın yıl kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.

ÇESİAD Başkanı Yıldırım buluşmaya katılanlara teşekkür ederek dayanışma ve kardeşlik ruhunun daim olmasını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi