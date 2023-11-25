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Kahvaltı programı kapsamında İstanbul bursiyerlerinden bir grup öğrenci Ankara'nın çeşitli tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İlk durakları Anıtkabir olan öğrenciler, daha sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ve 2. Meclis'i gezdiler.

Kahvaltı programına Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri, iş adamları, bürokratlar, Yargıtay ve Sayıştay üyeleri, Ankara'daki diğer Çorumlu dernek başkanları, Ankara ve İstanbul bursiyer öğrencileri, ÇESİAD mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.



Kahvaltı programında konuşan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Yurtdagül, “Uzun bir aradan sonra Ankara'da yeniden hemşehrilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Ankara'da ÇESİAD'dan burs almış mezunlarımız tarafından bir temsilcilik oluşturuldu ve tıpkı İstanbul'da 2005 yılından beri olduğu Ankara'da da burs kahvaltılarımız başladı. Her kahvaltımızın bir öncekinden daha kalabalık olması doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Ayrıca İstanbul'dan gelen yaklaşık 40 öğrenci arkadaşımız da aramızdalar. İstanbul ve Ankara'daki bursiyerlerimizi kaynaştırmak için yaptığımız bu gezilerimizi bahar döneminde İstanbul'daki bir kahvaltımıza Ankara bursiyerlerimizin de katılmasıyla her yıl geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize destek veren Altındağ Belediye Başkanımız Asım Bey'e, Sincan Kaymakamımız Levent Bey'e, Mamak Belediye meclis üyemiz Taylan Bey'e ve tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.