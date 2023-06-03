İki adayın yarıştığı seçimlerde, 58 geçerli oyun 30'unu alarak ÇESİAD'ın yeni başkanı Avukat Hasan Arslan oldu. Diğer aday Mehmet Ünal ise 28 oy aldı.

İstanbul’daki en etkili Çorum derneklerinin başında gelen ÇESİAD, üniversite öğrencilerine verdiği burslar ve Çorum kültürünü tanıtma amacıyla düzenlediği organizasyonlarla tanınıyor. Av. Hasan Arslan'ın başkanlığı kazanması, hem Çorum hem de dernek için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Av. Hasan Arslan’ın derneğin ilk bursiyer öğrencilerinden biri olmasının yanı sıra dernek içinde çeşitli görevlerde bulunduğu de belirtildi.

Bu ilham verici geçmişi, yeni başkanın genç bir jenerasyon ve derneğin içinden gelen bir bilen olarak büyük hizmetler sunacağına dair beklentileri artırıyor. Arslan'ın birlik ve beraberliği önemseyen yaklaşımı, Çorum'dan İstanbul’a eğitim amacıyla gelen gençlerin sosyal ve kültürel yaşantılarına yönelik destek sözü de kendisine yönelik güveni pekiştiriyor.

Avukat Hasan Arslan'ın liderliğinde, ÇESİAD'ın önümüzdeki dönemde Çorumluların ve genç öğrencilerin hayatlarında pozitif bir etki yaratmaya devam etmesi bekleniyor. Çorumluların ve genel kamuoyunun yeni başkan ve yönetim kuruluna olan desteklerinin önemi bu noktada daha da belirgin hale geliyor.