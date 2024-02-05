Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Derneği’nden burs alan ve sosyal-kültürel etkinliklerine katılan üniversite öğrencileri, aynı zamanda yönetsel sorumluluk alarak derneğe omuz vermek suretiyle güzel bir duyarlılık örneği sergiliyorlar.

ÇESİAD’ın kurucularından, emekli Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Necati Şahin, Kurumsal İletişim Koordinatörü Duygu Ustat, genç ÇESİAD’lılardan Kübra Tabak, Ayşe Gülcivan, Gupse Uğuz, Muhammet Yusuf Kilkaya, Hatice Demirağ, Emine Sağır ve Furkan Kayacı, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la, Çorum ve Çorumluların dayanışması üzerine sohbet ettiler.