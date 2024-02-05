Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı ile kısa adı ÖYÇODER olan Öksüz Yetim Çocuklar Derneği tarafından, bu akşam Gülabibey Mahallesi Huzur Camii’nde yatsı namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacak.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, yatsı namazı çıkışı 1.200 kişilik helva ikramında bulunulacağını da belirterek, “Muhtarlığımızın ve derneğimizin organizasyonuna bütün din kardeşlerimiz davetlidir” dedi.

Muhtar Belli, bir yıl önce 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketinin acılarının hâlâ tazeliğini koruduğunu belirterek, “Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm depremzedelere ise geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.