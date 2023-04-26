Kahvaltıda bir konuşma yapan ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, ÇESİAD adına bir ilki gerçekleştirerek Ankara’da da temsilcilik açtıklarını ve burs vermeye başladıklarını belirterek, “Öğrencilerden gelen talepleri ve programları gerçekleştirmek için çalıştık. Sıradaki projemiz ise normalde Çorum’da bir köy okuluna yapılması planlanan fakat deprem felaketi nedeniyle Afşin ve Pütürge’de yapacağımız iki konteyner kütüphane. İnşallah kısa zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde demokrasi ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın büyük gururunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, “Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Bizler de Atatürk’ün bizlere verdiği bu değerli öğütler ışığında ÇESİAD olarak çocuklarımızın; kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hâkim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen göstererek ilk ve ortaokullara gerçekleştirdiğimiz tam donanımlı Z kütüphane, sanat merkezi, kışlık kıyafet yardımı, dilek balonu vb. projelerimizle çocuklarımızın gelişimini destekliyor, gelecekleri için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)