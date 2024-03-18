Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. Müdürü İsmail Laçin’in babası, merhum Remzi Laçin’in ağabeyi, Kırkdilim kökenli Cemil Laçin’in cenazesi de, dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cemil Laçin’in ve Nergis Erkan’ın cenaze namazları peşpeşe kılındı.

Cenaze namazlarına, Çorum’un önceki Belediye Başkanlarından Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Barış Coşkunsu ile kalabalık bir cemaat katıldı.