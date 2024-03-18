Ecz. Erol Afacan’ın mesajı şöyle:

“Çanakkale Savaşı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönemeçlerinden biridir. Toprağımızı işgal etmek isteyenlere karşı gösterdiğimiz destansı direniş ve mücadele ruhu, tüm dünyaya örnek olmuş, 'Çanakkale Geçilmez' ilkesi kalıcı bir zaferin simgesi haline gelmiştir.

Bugün, bu kutsal topraklarda yatan kahraman şehitlerimizi ve bizlere bu toprakları vatan kılan gazilerimizi bir kez daha anıyor, onların emanet ettiği bu aziz vatanı korumak için her daim mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.



Eczacılar olarak, vatan sevgisinin ve milletimizin birlik beraberliğinin önemini bilerek, ülkemizin refahı ve huzuru için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”