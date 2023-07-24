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AK Parti il binasında firma yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, “Ortaköy ilçemizi ekonomik ve turizm yönünden kalkındıracak olan Cemilbey-Ortaköy yolu çalışmaları hızla devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile bu yıl inşallah büyük bir mesafe kat etmiş olacağız, ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir ise, “İlçemiz için büyük bir proje olan Cemilbey-Ortaköy yolu çalışmaları hızla devam ediyor. Yüklenici firma yetkilileri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşallah planlanan süreden daha az bir zaman diliminde projenin tamamlanarak hizmete açılacağını düşünüyoruz” dedi.