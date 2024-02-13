CHP Adayına içini döken esnaf, sattıkları ürünü aynı fiyata rafa koyamamaktan, vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle işlerin giderek azaldığından dert yandı. Deyim yerindeyse ziyaret ettiği her iş yerinde esnafa bir dokunan ve bin ah işiten CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenirken, bu durumun sadece Çorum ile sınırlı kalmadığını tüm ülke insanlarının hükümetin yanlış ekonomik politikaları yüzünden bu sıkıntıları çektiğini söyledi.



Bu işi ancak iktidardaki hükümetin çözebileceğini kaydeden Çöphüseyinoğlu, CHP’liler olarak önceden mevcut iktidarı uyardıklarını, hükümetin ise bu uyarıları kulak ardı ettiğini dile getirdi.

Çorum Belediye Başkanı seçilmesi halinde sosyal yardımları daha da artıracaklarını ifade eden Çöphüseyinoğlu, her zaman için sosyal yardımların artmasının yeterli olmayacağını bildiğini, asıl insanları sosyal yardımlara muhtaç edenlerin utanması gerektiğini belirtti.



Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’yi de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Muhtar Belli’den de mahallenin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini aktardı.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ömer Bolat ve bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)