İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, yerel seçimler öncesi Kargı Belediye Başkan adayı olmak üzere Merkez İlçe Başkanlığı görevini bırakan emekli Öğretim Görevlisi Cemil Sözen’in yeniden bu göreve atandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Erkan Yıldız, Genel Başkan Musavat Dervişoğlu’nun onayı ile göreve atanan Sözen'in yeniden bu göreve gelmesinin teşkilat için büyük önem taşıdığını vurgulayarak görevinde başarı dileklerini iletti.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız; “Cemil Sözen'in deneyimi ve teşkilat içindeki liderlik yetenekleri, onu bu göreve son derece uygun kılmaktadır. Partimizde göstereceği performansla Çorum'a değer katacağına inancımız tamdır. Kendisine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.

Cemil Sözen kimdir?

1960 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kargı’da tamamladı. 1980 yılında Çankırı Sağlık Meslek Lisesinden sağlık memuru olarak mezun oldu. Adana – Bahçe Merkez Sağlık Ocağında ve Ankara Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinde sağlık memuru olarak görev yaptı. 1988 yılında Ankara – Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünü bitirerek Tokat Sağlık Meslek Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. 1989 yılında Niksar Sağlık Meslek Lisesini kurmak üzere kurucu müdür olarak Niksar’a görevlendirildi. 3 yıl Niksar Sağlık Meslek Lisesinde okul müdürü ve meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. 1992 yılında Kayseri Yüzbaşıoğlu Sağlık Eğitim Enstitüsüne enstitü müdürü olarak atandı. 1997 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde lisansını tamamladı. 1998 yılında bir kısım sağlık meslek liseleri ile birlikte sağlık eğitim enstitülerinin de kapatılması – üniversitelere devredilmesi – üzerine kendi isteği ile Çorum Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesine tıbbi teknolog (sağlık eğitimcisi) olarak tayin edildi. 2000 yılında Hitit Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksek Okulunun açmış olduğu sınavı kazanarak öğretim görevlisi olarak bu kuruma geçti. 2013 yılında bu kurumdan öğretim görevlisi olarak emekli oldu. İngilizce öğretimi için Malta ve Amerikan’ın Wisconsin Eyaletinde bulundu. Cemil Sözen’in “İlkyardım” “Sağlık Eğitimi” ve “Sağlık Yönetimi” olarak yayımlanmış ders kitapları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Editör: HABER MERKEZİ