TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Finali’nde dereceye girerek büyük bir başarıya imza atan Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Biyoloji alanında bölge birincisi olan Ömer Kaan Fidan ve Eymen Şimşek ile danışman öğretmenleri Mehmet Fidan; Matematik alanında bölge birincisi olan Koray Lek ve Ahmed Said Satıcı ile danışman öğretmenleri Sercan Ölmez; Kimya alanında bölge üçüncüsü Eylül Ergin ve danışman öğretmeni Mehtap Konuş yer aldı.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencileri elde ettikleri önemli başarıdan dolayı tek tek tebrik ederek, “Bu gurur verici başarılar, ilimizdeki eğitim kalitesinin ve öğrencilerimizin potansiyelinin en güzel göstergesidir. Sizleri ve değerli öğretmenlerinizi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Çağlar ayrıca Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Editör: RIFAT KARA