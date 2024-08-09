Şu ana kadar Ulukavak, Gülabibey ve Mimarsinan mahallelerinde gerçekleştirilen ve mahalle sakinlerine eğlenceli anlar yaşatan etkinlik Bahçelievler Mahallesi’yle devam edecek.

Daha önce 31 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda saat 18.30’da spor etkinlikleri ile başlayacağı duyurulan ve Cemal Kurtoğlu konseri ile sona erecek olan program Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran’da suikaste uğraması nedeni ile ertelenmişti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ertelenen Bahçelievler Mahallesi Yaz Etkinliği’nin bu akşam Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda saat 18.30’da başlayacak. Etkinlik saat 20.30’da Cemal Kurtoğlu konseri ile sona erecek.

Çorum Belediyesi, tüm vatandaşları Mahalle Yaz Etkinliklerine davet etti.

Editör: Haber Merkezi