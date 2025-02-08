Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozetinin takılması ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılan ülkücü kökenli Cemal Enginyurt bugün ilimize gelecek.

CHP Meclis Grup Toplantısı'nda parti rozetini takan Enginyurt bugün saat 14.00’de CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte burada bir basın açıklaması yapacak olan Enginyurt, Halk Buluşması etkinliğine de iştirak edecek. Enginyurt ayrıca akşam düzenlenecek Dedesli Türkmen Köyleri Derneği gecesine de katılacak.

Editör: Haber Merkezi