Fahri hemşehrilik beratı alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, duygu dolu bir konuşma yaptı. Depremin olduğu gün ve sonrasında yaşananları anlatan Başkan Aşgın, ilk ekip olarak Afşin’e ulaştıklarını belirtti. Aşgın “Depremin ilk saatlerinde ekiplerimizi hemen yola çıkardık. Afşin’e vardığımızda yıkımın büyüklüğünü gördük. O günden bu yana Çorum-Afşin kardeşliği güçlenerek devam etti. Depremin ikinci günü bir vatandaşımız bize dönüp, ‘Başkanım, şu gördüğünüz apartmanın tamamı bana aitti. Şimdi ise bir ateşin etrafında ısınıyorum.’ dedi. O an anladık ki mal, mülk, dünya geçici ama insanlık ve kardeşlik kalıcıdır. Çorum olarak, Afşin’in yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN

ÇORUM YANIMIZDAYDI”

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ise konuşmasında depremde yaşanan acıları dile getirerek, dayanışma ve birlik mesajı verdi. Başkan Kıraç konuşmasında “Depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Çorum, ilk günden itibaren yanımızda oldu. Çorum Caddesi’nin ismi burada oldukça, bu dostluk da ilelebet sürecektir. Belediye olarak, devletimizle birlikte Afşin’in yeniden inşası için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

ÇORUM CADDESİ AÇILACAK

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a fahri hemşehrilik beratının verildiği programda Afşin ve Çorum arasındaki güçlü bağın bir simgesi olarak, Çorum Caddesi'nin açılışının ilerleyen süreçte gerçekleştirileceği belirtildi.

Editör: SELDA FINDIK