Köşe yazarımız, ressam, sanat eğitimcisi Şahika Özünel’in Hatay’da depremzede çocuklarla yaptığı atölye çalışmalarında ortaya çıkarılan 12 metrelik “Kuşlar” tablosu, 6 Şubat 2023 büyük deprem felaketinin 2. yıldönümü nedeniyle önceki gün saat 18.00’den itibaren, Hollanda’nın Deventer kentinde, tarihi Lebuiniskerk Kilisesi’nde törenle sergilenmeye başlandı.

Olağanüstü ilgi gören sergiden elde edilecek gelir, Hatay’ın Serinyol ilçesinde, Serinyol Elele Dayanışma Derneği yerleşkesine Anne-Çocuk Evi kurulması için değerlendirilecek. Hollanda sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen sergi, 15 Şubat’a kadar açık kalacak, daha sonra ise başka kentlere ve ülkelere taşınacak.