Türk çelik sektörünün Azerbaycan pazarındaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş bağlantıları sağlamak amacıyla, Ekim ayında Bakü’ye, sektörün önemli çelik ihracatçısı firmalarının katılımı ile sektörel ticaret heyeti ziyaretinin planlandığı bildirildi.

Çelik İhracatçıları Birliği yetkilisi Çorumlu hemşerimiz Dr. A. Samet Damar, bir heyetle ziyaret ettiği Bakü’de Çorumlu Büyükelçi Doç.Dr. Cahit Bağcı ile görüştü. Görüşmeye, Bakü Ticaret Baş Müşavirleri Yakup Sefer ve Ahmet Erdal da katıldı.

Büyükelçi Bağcı, Türk çelik sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirterek, bu konuda elden gelen desteği vereceklerini, ayrıca Türk iş insanlarının Azerbaycan’a yapacakları yatırımla Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi BDT ülkeleri ile olan gümrüksüz ticaretten de faydalanabileceklerini söyledi.

Dr. A. Samet Damar ise, 2024’ün ilk dört aylık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 12 artış ile yaklaşık 5,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ancak 2022 ihracat rakamlarının gerisinde kaldığını belirterek, bu doğrultuda yurt dışyı faaliyetlere hız verildiğini, aynı dili kullanan, aynı kültüre ve tarihe sahip iki kardeş ülke olarak ticareti artırmanın, karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.