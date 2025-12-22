Ahlatcı Holding kuruluşlarından Çorumgaz, Kargaz ve Sürmeligaz’ı bünyesinde toplayan Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş.’nin önceki gün yapılan Genel Kurul toplantısında, doğalgaz abone sayısının 70 noktada 662 bine ulaştığı açıklandı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 2004 yılında Çorum’un doğalgaz dağıtımını üstlenmekle bu sektöre girdiklerini hatırlatarak, bugün itibariyle 5 il, 53 ilçe ve 12 beldeye ulaştıklarını söyledi.

Bu yerleşim yerlerinde verilen hizmetle ilgili müşteri memnuniyetinin yüzde 92 olarak ölçüldüğünü de vurgulayan Ahlatcı, milli ekonomiye değer katmayı, istihdam oluşturmayı ve şehirlerin hava kalitesini iyileştirmeyi kutsal bir görev saydıklarını ifade etti.