Olay, 6 Mart Çarşamba günü Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel'e tüfekle ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden, bindiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Salih Sarıçam, Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan H.C.S. tutuklandı.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Salih Sarıçam, 13 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Sarıçam'ın iftardan sonra çay içmek için kahvehaneye gittiği, arkadaşıyla otururken kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Sarıçam'ın vefat haberi yakınlarını yasa boğdu. Çorum Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Sarıçam'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sarıçam'ın cenazesi, Merkez ilçesi Kireçocağı köyünde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Editör: İHA AJANS