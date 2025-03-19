Parti binasında yapılması düşünülen ancak yoğun katılım nedeniyle Gazi Caddesi’ne alınan basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır” dedi.

“HEDEF ALINAN CHP DEĞİL, MİLLETİN KENDİSİ”

Yapılan son seçimde halkın iradesiyle CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu belirten Solmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır! Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir.

Erdoğan’ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır.”

“BU BİR DARBEDİR”

“Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir” diyerek konuşmasını sürdüren Solmaz, şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir gücün devreye girdiğini söyledi. Bu gücün, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubu olduğunu belirten Solmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir.

Aynı şekilde, her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık, bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır.”

“SİYASETİ İKTİDARIN İSTEDİĞİ SINIRLARDA YAPMADIK, YAPMIYORUZ”

“Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir.

Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesi değildir! Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir!

Bugün de Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz.”

“SANDIKTAN KAÇMAYIN! MERTÇE MÜCADELE EDİN”

“Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz.

Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz: Sandıktan kaçmayın! Mertçe mücadele edin! Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz, 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim!”

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak-hukuk-adalet” sloganlarının atıldığı basın açıklamasına CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclisi Grup Başkanı Aslan Kaya, İl Genel Meclisi Grup Başkanı Sadettin Akgül, Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.