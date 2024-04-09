Ramazan Bayramı arifesinde şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren güne hareketli başladı.

Gıdadan giyime, birçok mağazada yoğunluk yaşanırken, esnafın da yüzü gülüyor. Güzel havayı da değerlendiren vatandaşlar kentin pek çok noktasında yoğunluk oluştururken, Gazi ve İnönü Caddesi, Zafer Çarşısı, AVM’de kalabalıklar göze çarpıyor.

Kimi ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar ise mağaza mağaza dolaşarak en uygun fiyattaki ürünleri araştırarak bütçesine göre alışveriş yaptı.

