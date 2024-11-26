Ahlatcı Çorum FK’nın Esenler Erokspor’la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın son dakikasında Kerem Kalafat’ın yerine oyuna giren Atakan Cangöz, yaklaşık 1 yıl sonra süre aldı.

En son geçen sezon, 25 Aralık’ta Boluspor’la oynanan maçın 67.dakikasında Atakan Akkaynak’ın yerine oyuna giren Atakan Cangöz, sonrasında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzaktı. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Cangöz, Erokspor maçında 90+5.dakikada Kerem’in yerine oyuna girdi ve bu sezon ilk kez süre aldı.