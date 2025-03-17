Vali Çalgan, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onur içerisinde kutladıklarını belirtti.

Vali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü onurla yâd ettiğimiz ve Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağımızı, bağımsızlık uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağımızı müjdecisidir.”

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kahramanlık ve fedakârlıkla yazdığı şanlı tarihinin bir parçası olduğunu vurgulayan Çalgan, “Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakârlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak yeni nesillere emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Bugün geldiğimiz noktada, atalarımızdan bizlere miras kalan bu topraklarda bizlere düşen görev, bilimin önderliğinde sanayiden teknolojiye, sanattan spora, eğitimden sağlığa pek çok alanda dünyada önde gelen devletlerden biri olmak adına azim, kararlılık, inanç, milli ve manevi ruh ile hep birlikte omuz omuza verip daha çok çalışmaktır. Gelecek nesillerimize müreffeh bir ülke bırakmak, bu cennet vatanı bizlere yurt yapan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızın başında gelmektedir.”

Çalgan, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutladığını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Editör: HABER MERKEZİ