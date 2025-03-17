Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 34 ilde ise ihracatın arttığını açıkladı. 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise Çorum 210 milyon dolarlık artışla birinci il oldu.

İLK BEŞ İL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “2025 yılı Şubat ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla 2'inci sırada, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır.

ÇORUM ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞLI OLAN İL OLDU

2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Çorum 210 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Kocaeli 138 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Afyonkarahisar 81 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Yalova 26 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, Samsun ise 23 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır" ifadelerine yer verildi.

11 KENT 1 MİLYAR DOLAR

İHRACATIN ÜZERİNE ÇIKTI

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı, 34 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, “Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz” denildi.

ÇORUM’DAN 282,2 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Türkiye'nin mücevher ihracatı Şubat ayınca, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 artarak 861 milyon 617 bin dolar oldu. En fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD takip etti. İl bazında bakıldığında, Şubat ayında mücevher sektöründe en fazla ihracat 605,8 milyon dolarla İstanbul’dan gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Çorum'dan 228,2 milyon dolar, Trabzon'dan 13,8 milyon dolar, Kastamonu'dan 7 milyon dolar, Sakarya'dan 2,9 milyon dolar ve Ankara'dan 1,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ